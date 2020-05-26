ارتفاع معدلات الانتحار في كوريا بنسبة 9.5% في عام 2018

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بلغ معدل عدد الأشخاص الذين أقدموا على قتل أنفسهم في عام 2018 في كوريا الجنوبية 26.6 شخص من بين كل 100 ألف، بزيادة مقدارها 2.3 شخص مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرفاهية والمركز الوطني لمنع الانتحار اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد المنتحرين في كوريا الجنوبية 13 ألفا و670 شخصا عام 2018، بزيادة نسبتها 9.7% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن معدلات الانتحار للذكور بلغت 38.5 شخص من بين كل 100 ألف، فيما بلغت معدلات الانتحار للنساء 14.8 من بين كل 100 ألف.وبلغت نسبة المنتحرين الذكور من بين إجمالي عدد المنتحرين 72.1%.كما أشار التقرير إلى أن معدلات انتحار المسنين في الثمانينيات من العمر بلغت 69.8 شخص من بين كل 100 ألف شخص، بينما بلغت المعدلات في السبعينيات 48 شخصا، وفي الستينيات 32.9 شخص، والخمسينيات 33.4 شخصا والأربعينيات 31.5 شخص، والثلاثينات 27.5 شخص، والعشرينيات 17.6 شخصا، وفي سن المراهقة 5.8 شخص.وقال التقرير إن متوسط معدلات الانتحار السنوي للمسنين الذي تتجاوز أعمارهم 65 عاما شهد انخفاضا بنسبة 3.3% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما شهد متوسط المعدلات السنوي لدى الشباب زيادة بنسبة 5.2% .وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية في إقدام الناس على الانتحار في كوريا ترجع إلى الصعوبات النفسية للذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، والصعوبات الاقتصادية للذين تتراوح أعمارهم بين 31 عاما و60 عاما، والصعوبات الجسدية للمسنين الذي تتجاوز أعمارهم 61 عاما.