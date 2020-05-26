ترامب يعلن تأجيل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تأجيل موعد انعقاد قمة مجموعة السبع إلى شهر سبتمبر القادم، بعد أن كان من المقرر لها أن تعقد في يوليو.وأوضح "ترامب" في تصريحات صحفية أول من أمس السبت أنه يرغب أن تُعقد القمة وجها لوجه في العاصمة واشنطن، كما أعرب عن رغبته في توسبع قائمة الدول المدعوة لتشمل أستراليا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية.وأعرب "ترامب" عن اعتقاده بأن مجموعة السبع لم تعد تمثل بشكل صحيح ما يحدث في العالم.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية قد أعلنت رفض المستشارة "أنجيلا ميركل" دعوة "ترامب" لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن.وفي سيول، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن الحكومة الكورية لم تتلق إشعارا مسبقا من الولايات المتحدة بشأن الدعوة لحضور تلك القمة.