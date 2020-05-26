الحكومة الكورية تضع إرشادات خاصة حول إدارة المنتجعات الشاطئية

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أعلنت الحكومة الكورية عن إرشادات خاصة بإدارة المنتجعات الشاطئية، التي يصل عددها إلى 267 منتجعا في جميع أنحاء كوريا.جاء ذلك مع افتتاح منتجع "سونغ جونغ" الشاطئي في مدينة "بوسان" اليوم الاثنين.وبموجب هذه الإرشادات، يجب أن تزيد المسافة بين المظلات على الشاطئ عن مترين، وينبغي على زوار الشواطئ ارتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت السباحة في البحر.كما سيتم بموجب هذه الإرشادات تطبيق قواعد نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية على زوار الشواطئ.وستوجه الحكومة نصائح للمواطنين باستخدام الشواطئ الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلا من الشواطئ الكبيرة، ضمن الجهود الرامية إلى منع انتشار العدوى الجماعية.كما ستوجه نصائح للمدارس والشركات والمنظمات الدينية بتجنب الزيارات الجماعية للمنتجات الشاطئية.وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الحكومة فحوصات حجر صحي على أكثر من 16 ألفا من المطاعم وقاعات الزفاف والمرافق الدينية في جميع أنحاء البلاد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.وقال وزير الصحة والرفاهية "بارك ننغ هو" إن الأسبوعين المقبلين سيكونان فترة مهمة لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا في كوريا.