الحزب الحاكم يدعو لإعادة التحقيق في قضية رئيسة الوزراء السابقة هان ميونغ سوك

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كرر الحزب الديمقراطي الحاكم دعوته إلى إجراء تحقيقات جديدة في مزاعم الفساد ضد عضوة الحزب البارزة ورئيسة الوزراء السابقة "هان ميونغ سوك".وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الأعلى للحزب أمس الاثنين، أشار النائب "بارك جو مين" إلى تقرير إعلامي قال إن النيابة العامة ربما تكون قد أجبرت شاهدًا رئيسيًا على الإدلاء بشهادة زور ضد "هان".وقال "بارك" إنه إذا ثبت صحة هذا التقرير، فإن النيابة ستكون قد قامت بتلفيق هذه الاتهامات، وهو أمر يدعو للغضب.وكانت المحكمة العليا قد أدانت "هان"، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء ضمن حكومة الرئيس الأسبق الراحل "رو مو هيون"، وذلك في عام 2015 بتهمة تلقي حوالي 900 مليون وون من الأموال السياسية غير القانونية من رئيس شركة إنشاءات، ومن ثم أمضت "هان" عامين في السجن.وقد لفتت هذه القضية الانتباه مجددًا بسبب مذكرة مكونة من 1200 صفحة كتبها رئيس شركة البناء في أثناء قضاء فترة سجنه في قضية الرشوة، وتم الكشف عنها للجمهور بعد وفاته مؤخرا، حيث ادعى أنه تم إجباره على توجيه اتهامات كاذبة ضد رئيسة الوزراء السابقة "هان".