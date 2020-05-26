مون يقبل دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع

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قبل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لحضور قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في شهر سبتمبر القادم، وقال إن كوريا ستلعب دورا عالميا في إجراءات الحجر الصحي والاقتصاد.وصرح المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" بأن الرئيس "مون" أدلى بهذا التصريح خلال محادثة هاتفية استغرقت 15 دقيقة مع "ترامب" مساء أمس الاثنين، حيث قال "ترامب" إن نظام مجموعة السبع بشكلها القديم لا يمثل الوضع الأمني الدولي الحالي. وأضاف أن الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة لقمة السبع الكبار هذا العام، تسعى لتوسيع المنتدى ليشمل 11 أو 12 دولة. وعندما سأل الرئيسُ الأمريكي نظيرَه الكوري عن وجهة نظره بشأن هذه الخطة، أشاد رئيس كوريا الجنوبية بها، قائلاً إن نظام مجموعة السبع الحالي محدود في الاستجابة للمشكلات الدولية وإيجاد الحلول. وأضاف "مون" أنه "من المناسب" أن يقوم ترامب بدعوة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وروسيا لحضور القمة.وناقش الرئيسان أيضا إدراج البرازيل في المجموعة. وقال مون إن البرازيل تستحق أن تكون عضوا بالنظر إلى حجم سكانها واقتصادها وتمثيلها الإقليمي.