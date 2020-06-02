بومبيو يقول إن تنفيذ العقوبات ليس مثاليا دائما

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على التزام الولايات المتحدة بالتفيذ الشامل للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ودول أخرى.وبحسب نص تصريحات "بومبيو" التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، قال خلال مقابلة هاتفية يوم الجمعة ردا على سؤال حول العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، إن العقوبات كانت "فعالة للغاية"، ولكن سواء كانت كوريا الشمالية أو فنزويلا أو إيران، فإن أنظمة العقوبات ليست مثالية في التنفيذ.وأشار إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارات جيدة حول كيفية القيام بذلك بعقلانية وأيضا حول كيفية التنفيذ.وأضاف "بومبيو" أنه يجب على العالم أن يرى كيف أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أنه يتم فرض هذه العقوبات بطريقة مقبولة للشعب الأمريكي.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من اتهام وزارة العدل الأمريكية لنحو 30 كوريًا شماليًا وصينيًا بتهمة غسيل مبلغ 2.5 مليار دولار عبر النظام المالي العالمي.