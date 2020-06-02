وزير المالية يتوقع أن تتجاوز الميزانية الثالثة 30 تريليون وون

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الميزانية التكميلية الثالثة لهذا العام من المرجح أن تتجاوز مستوى 30 تريليون وون.جاء ذلك في مقابلة مع "كي بي إس" أمس الاثنين، حيث أوضح الوزير "هونغ" أن الميزانية المخططة ستتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 28,4 تريليون وون، وهو ما يظهر رغبة السلطات المالية في معالجة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.ويذكر أن الحكومة الكورية قد حصلت بالفعل على أكثر من 20 تريليون وون في ميزانيتين إضافيتين هذا العام، وهي تدفع حاليا باتجاه ميزانية تكميلية ثالثة.وقال الوزير "هونغ" أيضا إن الحكومة تخطط لإعداد خارطة طريق لنظام شامل للتأمين على العمل بحلول نهاية العام لتمكين جميع الأشخاص المشاركين في الأنشطة الاقتصادية من تقديم مطالبات البطالة عندما يفقدون وظائفهم.وحول دفعات الإغاثة الطارئة من فيروس كورونا، شدد الوزير على أن الحكومة ليست لديها خطة لطرح جولة أخرى من المدفوعات لجميع الناس، لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل تقديم المساعدات المخصصة للمحتاجين.