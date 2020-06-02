انكماش النمو الاقتصادي لكوريا في الربع الأول من العام بـ1,3%

Photo : Getty Images Bank

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1,3% في الربع الأول من هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعد أبطأ نمو لكوريا منذ حوالي أحد عشر عاما.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سالب 1.3% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع السنوي الأسبق.ويعتبر هذا الرقم أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1,4% في الربع الأول، وهو أيضا أعلى بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية.وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الدخل القومي الإجمالي للبلاد بنسبة 0,8% على أساس ربع سنوي خلال الفترة المذكورة.