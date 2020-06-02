الحكومة تنصح المرافق عالية المخاطر بالامتناع عن العمل بدءا من اليوم

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وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في منطقة العاصمة سيول، أوصت الحكومة الكورية المرافق ذات الخطورة العالية للإصابة بالفيروس، على الصعيد الوطني، بأن تمتنع عن العمل بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.وقد قامت الحكومة بتصنيف تلك المرافق إلى ثمانية أنواع، وهي: الحانات وغرف الكاريوكي والنوادي وصالات التمارين الرياضية الداخلية وأماكن الحفلات الموسيقية المغلقة التي تقدم عروضا دائمة، ووصفتها بأنها مرافق "عالية المخاطر".وإذا اختارت تلك المنشآت العمل على الرغم من هذه التوصية، فإن أصحابها سيكونون مطالبين بإصدار سجل رقمي للعملاء قائم على كود رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم "كيو آر"، والتحقق من الأعراض المحتملة لدى الموظفين والزوار. كما سيكونون مطالبين باتباع إرشادات الحجر الصحي الأساسية مثل ارتداء الأقنعة وتطهير المكان.وسوف يتم تغريم المالكين والمستخدمين الذين ينتهكون هذا الإجراء الإداري بمبلغ يصل إلى 3 ملايين وون، كما قد يتم تعليق أعمالهم.وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة الكورية، أمس الاثنين، في تطبيق نظام السجل الرقمي على أساس تجريبي في 17 مؤسسة، قبل توسيعه ليشمل جميع المرافق عالية المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.