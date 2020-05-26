شركات بناء السفن الكورية تبرم عقودا بـ20 مليار دولار مع قطر

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حصلت أكبر ثلاث شركات لبناء السفن في كوريا الجنوبية على صفقة قيمتها حوالي 20 مليار دولار من قطر.وقالت شركة قطر للبترول، وهي شركة البترول الحكومية التي تديرها الدولة الشرق أوسطية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، إنها وقعت اتفاقيات مع شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة، وشركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة.وبموجب هذه الصفقة التي وصفتها شركة قطر للبترول بأنها أكبر عقد لبناء السفن للغاز الطبيعي المسال في تاريخها، فإن الشركات الثلاث ستحتفظ بجزء كبير من أعمال بناء سفن الغاز الطبيعي المسال التي تقوم بها، من أجل شركة قطر للبترول حتى عام 2027.وقالت قطر للبترول إنها بحاجة إلى تأمين أكثر من 100 سفينة للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027، وتحقيقا لهذه الغاية، فقد حصلت على حوالي 60% من إجمالي طاقة بناء السفن للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027.وأضافت أن الصفقة تقدر بحوالي 70 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 23,6 تريليون وون كوري.