استمرار موجة الإصابات المتقطعة بالعدوى الجماعية في كوريا

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أعلنت كوريا الجنوبية عن 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أعلى من 30 حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي.ومن بين تلك الإصابات كانت 37 حالة محلية المصدر، منها 15 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و14 حالة في مدينة سيول، و8 حالات في مدينة إنتشون، بينما تم تأكيد حالة واحدة أخرى في أثناء عمليات الحجر الصحي في المطار.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا إلى 11 ألفا و541 شخصا حتى الآن.ويرجع السبب في زيادة عدد الإصابات الجديدة في البلاد إلى العدوى الجماعية الناجمة عن التجمعات الدينية في العاصمة سيول والمناطق المجاورة، ومواصلة الإصابات المنقطعة الناجمة عن العدوى الجماعية في المركز اللوجستي في مدينة "بوتشون" والملهى الليلي في حي "إي تيه وان" بسيول.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 272، بزيادة حالة وفاة واحدة مقارنة باليوم الأسبق، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 10 آلاف و446 شخصا.