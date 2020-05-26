إنفاق 45% من ميزانية الحكومة خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام

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قالت وزارة المالية إن الحكومة أنفقت حوالي 45% من ميزانيتها خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.وأضافت أنه تم إنفاق قرابة 90% من الميزانية التكميلية الأولى خلال شهرين ونصف من تصديق البرلمان.وقال نائب وزير المالية "آن إيل هوان" في الجولة التاسعة من الاجتماعات الطارئة لتفتيش الإدارة المالية التي عقدت اليوم الثلاثاء إن الحكومة قامت بإنفاق ميزانيتها بشكل مبكر وسريع وبتخصيص ميزانيتين تكميليتين ضمن الجهود الرامية إلى التغلب على تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أنه تم إنفاق 93.6% من الميزانية التكميلية الإضافية التي تبلغ قيمتها 14.3 تريليون وون حتى نهاية مايو الماضي، ليتم تخصيصها في مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا.وأشار نائب الوزير "آن" إلى أنه أثيرت مخاوف منذ شهر أبريل الماضي بشأن تراجع الصادرات وتوسع آفاق أزمة صناعات الخدمات لتشمل الصناعات الإنتاجية، وزيادة البطالة.وأكد أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها وبعزم قوي لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي لهذا العام.