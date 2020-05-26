انخفاض أسعار المستهلك في كوريا لأول مرة منذ 8 أشهر

انخفضت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 8 أشهر بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد إلى 104.71 نقطة في شهر مايو الماضي، بانخفاض 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية قد سجل أول انخفاض على الإطلاق بـ0.4% في شهر سبتمبر من العام الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.
ويشار إلى أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية قد سجلت نموا بنسبة تقل عن 1% خلال 12 شهرا متتاليا في العام الماضي، لكنها ارتفعت بعد ذلك لتتجاوز 1% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام، ثم انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 1% في أبريل، وسجلت نموا سلبيا في مايو بسبب جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ارتفعت بنسبة 3.1% في مايو، بينما شهدت أسعار المنتجات الصناعية انخفاضا بنسبة 2%.