انخفاض أسعار المستهلك في كوريا لأول مرة منذ 8 أشهر

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انخفضت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 8 أشهر بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد إلى 104.71 نقطة في شهر مايو الماضي، بانخفاض 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية قد سجل أول انخفاض على الإطلاق بـ0.4% في شهر سبتمبر من العام الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.ويشار إلى أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية قد سجلت نموا بنسبة تقل عن 1% خلال 12 شهرا متتاليا في العام الماضي، لكنها ارتفعت بعد ذلك لتتجاوز 1% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام، ثم انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 1% في أبريل، وسجلت نموا سلبيا في مايو بسبب جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ارتفعت بنسبة 3.1% في مايو، بينما شهدت أسعار المنتجات الصناعية انخفاضا بنسبة 2%.