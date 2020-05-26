انخفاض نصيب الفرد الكوري من الدخل الفومي بـ4.3% العام الماضي

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شهد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الكوري العام الماضي أكبر انخفاض منذ 10 سنوات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكوريا الجنوبية 32 ألفا و115 دولارا في العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ عام 2009 الذي تم فيه تسجيل انخفاض بنسبة 10.4%.ويُعد تجاوز مستوى 30 ألف دولار من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مقياسا لانضمام دولة ما إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث سيعتمد بقاء كوريا الجنوبية في قائمة الدول المتقدمة في العام القادم على ما إذا كانت ستتمكن من تسجيل أكثر من 30 ألف دولار من نصيب الفرد من الدخل القومي.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي لكوريا الجنوبية في العام الماضي بلغ 2%، بعد أن كان 2.9% في العام الأسبق.