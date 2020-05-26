الصين تقول إن توسيع مجموعة السبع سيساعد على تحقيق السلام العالمي

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استجابت الصين بشكل إيجابي لخطة الولايات المتحدة لتوسيع عضوية مجموعة السبع الكبرى لتشمل عددا من الدول الأخرى بما في ذلك كوريا الجنوبية.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" موقف بلاده بشأن هذه المسألة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، حيث قال إن توسيع عضوية مجموعة السبع الكبار سوف يساعد على تعزيز السلام العالمي والتعددية.وأشار إلى أن الصين تعتقد دائما أن المنظمات والمؤتمرات الدولية تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة بين دول العالم وحماية السلام والتنمية العالميين.وأضاف أن بكين ترى أن مثل هذه الأفكار تعتبر مشتركة بين معظم الدول حول العالم. وفيما يتعلق بالتكهنات التي تقول إن الولايات المتحدة ستستخدم توسيع عضوية مجموعة السبع من أجل فرض السيطرة على الصين، قال المتحدث إن مثل هذه الخطوة لن تحظى بأي موافقة، حيث إنها لن تفيد أو تتوافق مع مصالح الدول ذات الصلة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في سبتمبر القادم في واشنطن.