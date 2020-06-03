سيول تقول إن دعوة الرئيس مون لقمة السبع تقدير لدور كوريا كقائدة عالمية

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قدم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تقييماً إيجابياً للدعوة التي تلقاها الرئيس "مون جيه إين" من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لحضور قمة مجموعة السبع القادمة، وقال إن كوريا الجنوبية انضمت الآن إلى مجموعة الاقتصادات الرائدة.ونقل المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" هذا الموقف في موجز صحفي أمس الثلاثاء، حيث قال إن هناك احتمالا متزايدا بتغيير النظام الدبلوماسي العالمي القديم. واشار المتحدث إلى أن مشاركة كوريا الجنوبية في هذا الحدث المرتقب لن تكون لمرة واحدة فقط، لكنها ستميز كوريا لتصبح عضوًا رسميًا في النظام العالمي الجديد واسع النطاق.وبحسب المتحدث، رحب الرئيس "مون جيه إين" بتلك الدعوة، التي تأكدت من خلال محادثة هاتفية مع الرئيس "ترامب" مساء أول من أمس الاثنين. وكان "ترامب" قد صرح في وقت سابق بأنه سيدعو كوريا الجنوبية لحضور قمة مجموعة السبع في سبتمبر، إلى جانب روسيا وأستراليا والهند، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة واضحة من قبل "ترامب" لتوسيع تحالف بلاده في حملتها ضد الصين.