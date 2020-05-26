78 مليون طالب يعودون إلى مدارسهم اليوم

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يعود اليوم الأربعاء مليون و780 ألف طالب إلى مدارسهم، ضمن المرحلة الثالثة من إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية، رغم المخاوف المستمرة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد. وقالت وزارة التعليم إن طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثاني في المدارس الإعدادية، وطلاب الصفين الثالث والرابع في المدارس الابتدائية، سيعودون إلى فصولهم الدراسية اليوم.ويأتي ذلك بعد عودة حوالي 2,8 مليون طالب منذ بدء إعادة فتح المدارس يوم 20 مايو. وبذلك سيكون حوالي 77% من الطلاب الكوريين البالغ عددهم 5,9 مليون، قد عادوا إلى فصولهم الدراسية. لكن قلق الآباء بشأن سلامة أبنائهم في الفصول الدراسية يتزايد بسبب استمرار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة.وقد قامت حوالي 530 مدرسة في سيول والمناطق المحيطة بها أمس الثلاثاء بتأجيل أو تعليق إعادة الافتتاح المخطط لها، وهو ما يمثل 99% من إجمالي عدد المدارس التي اتخذت خطوات مماثلة.