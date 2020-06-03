زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني في مايو

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ارتفع حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو الماضي على الرغم من استمرار جائحة كورونا-19.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي وصل إلى 407 مليارات و300 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 3 مليارات و330 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم كان قد انخفض بحوالي 9 مليارات دولار في مارس، لكنه ارتد للزيادة في الشهر التالي، حيث سجل زيادة قدرها 3 مليارت و770 مليون دولار.وقال البنك المركزي الكوري إن هذا الارتفاع في مايو يرجع إلى زيادة العوائد على الأصول الأجنبية وضعف قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى دولار.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد احتفظت بمكانتها في المركز التاسع ضمن قائمة الدول الأكبر من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر أبريل، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.