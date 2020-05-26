المحكمة ترفض إصدار مذكرة لتوقيف عمدة بوسام السابق في اتهامات التحرش الجنسي

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة اعتقال بحق عمدة بوسان السابق "أوه كي دون" بشأن اتهامات التحرش الجنسي المنسوبة إليه.ورفضت محكمة منطقة بوسان أمس الثلاثاء طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة لاعتقال العمدة السابق بتهمة التحرش الجنسي بالإكراه.وقالت المحكمة إن التهم الموجهة إلى "أوه" خطيرة للغاية، ولكن من الصعب الاعتراف بضرورة احتجاز المشتبه فيه حيث تم تأمين جميع الأدلة اللازمة.وفي جلسة مذكرة التوقيف في المحكمة، اعترف "أوه" بمعظم التهم الموجهة إليه وتعهد ببذل قصارى جهده لمنع حدوث ضرر ثانوي للضحية.ويذكر أنه في شهر أبريل زُعم أن "أوه" تحرش بإحدى موظفات حكومة المدينة في مكتبه خلال ساعات العمل. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، عقد "أوه" مؤتمرا صحفيا اعترف فيه بما ارتكبه وأعلن استقالته.