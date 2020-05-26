كوريا تنقل تجربتها الانتخابية في ظل أزمة كورونا إلى 10 دول

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بدأ المركز الكوري لمراقبة الانتخابات في نقل التجربة الكورية في إجراء الانتخابات البرلمانية في أثناء جائحة كورونا-19 خلال شهر أبريل الماضي، إلى 10 دول في أمريكا اللاتينية.وصرح المركز اليوم بأنه عقد أول ندوة من نوعها عبر الإنترنت، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس العالمي لمراكز الانتخابات، والمنظمة الدولية للديمقراطية ودعم الانتخابات، من أجل تقاسم التجربة الكورية مع دول أمريكا اللاتينية.وخلال الندوة، شرح المركز الكوري طرق إدارة إدلاء الناخبين بأصواتهم وفرزها في أثناء تفشي فيروس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وطرق تعبئة وتدريب العاملين ذوي العلاقة بالانتخابات، والتجربة الكورية لمراقبة الانتخابات في تلك الفترة.ومن المتوقع أن تُعقد ندوات مماثلة مرتين أو 4 مرات حسب تنصيف القارات حتى شهر يوليو القادم.تجدر الإشارة إلى أن المركز الكوري لمراقبة الانتخابات كان قد شرح إجراءات الوقاية من الأمراض الوبائية خلال فترة إجراء الانتخابات، في اجتماع عقد عبر الفيديو يوم 29 مايو تلبية لطلب من الحكومة الأمريكية التي ستشهد إجراء انتخابات رئاسية هذا العام.