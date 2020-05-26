وزارة الداخلية تعد خطة لتعديل الأنظمة الحكومية

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أعدت وزارة الشؤون الداخلية الكورية خطة تستهدف تعديل قانون الأنظمة الحكومية، وأعلنت عنها اليوم.وتتضمن الخطة تحويل مركز المراقبة على الأمراض إلى هيئة لمراقبة الأمراض، وأن يتم تطبيق نظام نائبي الوزير في كل من الصحة العامة والرفاهية في وزارة الصحة والرفاهية.وإذا تم تحويل مركز المراقبة على الأمراض، الذي كان تابعا لوزارة الصحة والرفاهية، إلى هيئة مستقلة لمراقبة الأمراض باعتبارها جهة إدارية مركزية، فسوف تقوم تلك الهيئة بإدارة ميزانيتها وشؤون موظفيها وتنظيمها الداخلي بشكل مستقل، كما ستنفذ السياسات المتعلقة بالأمراض الوبائية متحملة مسؤوليتها بناء على ما لديها من سلطات فعلية.كما ستقوم بإجراء مختلف المسوح والبحوث والمشروعات المتعلقة بالمراقبة على الأمراض وتعزيز الصحة، بعد أن كانت تقوم بها موكلة من وزارة الصحة والرفاهية.وكانت الحكومة الكورية قد أشارت إلى أن إنشاء هيئة لمراقبة الأمراض سيسهم في اختصاصية واستقلالية القرارات السياسية المتعلقة بالأمراض الوبائية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز قدرات الحكومة في التعامل مع الأمراض الوبائية.كما سيتم إضافة منصب نائب وزير إلى وزارة الصحة والرفاهية ليكون نائب الوزير الأول مسؤولا عن مجال التصميم والتنسيق، ونائب الوزير الثاني مسؤولا عن مجال الصحة.بالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة إنشاء معهد وطني لأبحاث الأمراض الوبائية، وبناء شبكة للتعامل مع جميع المراحل المعنية بما في ذلك مراقبة الأمراض الوبائية، وتطوير وتسويق العلاجات واللقاحات، من أجل تعزيز البحوث المتعلقة بالأمراض الوبائية على المستوى الوطني.