كوريا تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بلغ عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في كوريا يوم أمس 49، وذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من افتتاح المدارس في البلاد.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة بأن عدد الإصابات الجديدة بلغ 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 11ألفا و590. وأوضح المركز أن جميع المصابين الجدد، باستثناء مصاب واحد، هم من منطقة العاصمة سيول.من ناحية أخرى بدأ مليون و780 ألف طالب في الصف الأول الثانوي والثاني الإعدادي والصفين الثالث والرابع الابتدائي، في العودة إلى فصولهم الدراسية اليوم، فيما قررت 519 مدرسة تأجيل عملية الافتتاح خوفا من نشر فيروس كورونا.وصرحت "يو اون هيه" نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية بأن معظم المدارس التي لم يتم فتحها بعد تتركز في منطقة العاصمة.