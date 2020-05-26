واشنطن توافق على دفع أجور العاملين الكوريين في القواعد الأمريكية في كوريا

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وافقت الإدارة الأمريكية على أن يتم أولا دفع أجور العاملين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا، قبل التوصل إلى اتفاق حول تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين.وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا اليوم صرحت فيه بأنها وافقت على اقتراح الجانب الكوري بدفع أجور كل العاملين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية حتى نهاية هذا العام، موضحة أنه سيتم بناء على هذا القرار تقديم حوالي 200 مليون دولار لأولئك العاملين الكوريين.الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية في كوريا كانت قد أصدرت إعلانا بدخول عدد كبير من العاملين الكوريين في القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا، في إجازة غير مدفوعة الأجر بدءا من الأول من شهر أبريل الماضي بحجة عدم التوصل إلى اتفاق حول تكاليف الدفاع بين البلدين.ويبلغ عدد أولئك العاملين الكوريين حوالي 4 آلاف.ومن جانبها، رحبت وزارة الدفاع الكورية بهذا القرار الأمريكي وقالت إنها ستبذل جهودا لكي تتوصل المفاوضات إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.