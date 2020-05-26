وزيرة خارجية كوريا تناقش مع نظيرها الياباني قضايا التجارة الثنائية

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ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان أمس الأربعاء القضايا التجارية المعلقة بين البلدين، لكنهما فشلا في تسوية الخلافات بينهما.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" تحدثت عبر الهاتف مع نظيرها الياباني "تشيميتسو موتيغي" أمس، حيث أعربت "كانغ" عن أسفها العميق لاستمرار طوكيو في فرض قيود على صادراتها إلى كوريا، رغم أن سيول استوفت جميع المطالب ذات الصة في نظامها التجاري، ودعت إلى سرعة إلغاء تلك القيود التجارية.وجاءت هذه الدعوة بعد يوم واحد من إعلان كوريا الجنوبية عن قرار بإعادة فتح الشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد قيود الصادرات اليابانية.ومن جانبه قال "موتيغي" إن قرار كوريا الجنوبية بإعادة القضية لدى منظمة التجارة العالمية لن يساعد في حل المشكلة، وكرر الأسف الذي أعرب عنه سابقًا بعد إعلان سيول.وكانت وزارة التجارة الكورية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها ستستأنف إجراءات تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير، حيث لم تظهر اليابان نيتها لحل المشكلة، ولم تحقق المشاورات الثنائية تقدُّمًا يُذكر.ومن ناحية أخرى، تبادل الوزيران أيضًا وجهات النظر حول قضايا كوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة المناقشات للمساعدة في حل القضايا الثنائية العالقة.