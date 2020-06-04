كوريا تستثمر 90 مليون دولار في تطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا

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تخطط كوريا الجنوبية لضخ 100 مليار وون، أي حوالي 90 مليون دولار، لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى علاج وتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد.وأعلن فريق العمل الحكومي المكلف بتطوير دواء لمرض كورونا-19 عن تلك الخطوة خلال اجتماعه الثالث الذي عُقِد أمس الأربعاء.وبموجب الخطة، ستحاول الحكومة التوصل إلى علاجات مؤقتة قبل نهاية هذا العام، وتطوير لقاح للمرض بحلول العام القادم.ومن بين العلاجات المؤقتة التي تتم دراستها حاليًّا استخدام بلازما الدم المستخرجة من المتعافين من الفيروس، لعلاج المرضى الذين ما زالوا يعانون منه.وتقوم الحكومة بجمع عينات دم من المتعافين بالكامل في العديد من المناطق، بما في ذلك مدينة "ديغو"، التي كانت بؤرة تفشي المرض في البلاد.