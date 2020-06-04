اليابان ترفض اقتراح كوريا بتخفيف القيود على دخول رجال الأعمال

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية إن طوكيو رفضت اقتراحًا من كوريا الجنوبية بتخفيف قيود الدخول المفروضة بسبب فيروس كورونا، بالنسبة إلى رجال الأعمال.ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصدر بوزارة الخارجية اليابانية قوله إن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" قدمت الاقتراح أمس الأربعاء خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الياباني "توشيميتسو موتيغي".واقترحت "كانغ" أن يخفف الجانبان القيود على رجال الأعمال فقط، لكن الوزير الياباني رفض الاقتراح قائلًا إن الأولوية القصوى في اليابان هي احتواء انتشار الفيروس.وقد فرضت حكومة طوكيو قيود الدخول المتعلقة بالوباء ضد كوريا الجنوبية والصين في مارس، ثم وسعت تطبيق القيود لتشمل دولا أخرى لاحقًا.