اجتماع بالفيديو لوزراء خارجية ست دول حول التعاون في مواجهة كورونا

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" اجتماعًا عبر الفيديو أمس الأربعاء مع وزراء خارجية خمس دول لمناقشة التعاون العالمي في مكافحة وباء كورونا.ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، فقد اتفق الوزراء على أهمية التنسيق الوثيق والاتصال بين الدول لتحقيق هدفي احتواء انتشار الفيروس وتطبيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ناقش الوزراء أيضًا كيفية تعزيز حركة الأفراد بين الدول، والتعاون في مكافحة الوباء، والتعاون العالمي لإنعاش الاقتصاد.وخلال المناقشات قالت الوزيرة الكورية "كانغ" إن كوريا الجنوبية نجحت في احتواء الوباء بصورة فعالة مع ترك حدودها مفتوحة، وبذلت جهودًا دبلوماسية لضمان أن العمال الأساسيين يمكنهم التحرك للأغراض الاقتصادية والإنسانية على الرغم من إغلاق الحدود بين الدول.واقترحت "كانغ" استمرار التعاون بين الدول للحفاظ على هذا الانفتاح، معربة عن أملها في أن تتبادل دول العالم تجاربها وخبراتها في تنفيذ التدابير السياسية الاقتصادية والمالية، ضمن الجهود المبذولة للقضاء على الوباء.