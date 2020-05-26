كوريا تسجل أكبر عجز في الحساب الجاري منذ 9 سنوات

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سجلت كوريا الجنوبية أكبر عجز في حسابها الجاري منذ ما يقرب من عقد في شهر أبريل، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات نتيجة لتفشي وباء كورونا.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجلت كوريا الجنوبية عجزًا في الحساب الجاري قدره 3.12 مليار دولار في أبريل.ويمثل هذا أول عجز منذ أبريل 2019، وأكبر عجز منذ يناير 2011.وانخفض فائض حساب السلع بمقدار 4.79 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 820 مليون دولار، ليسجل أقل مستوى له منذ أبريل 2012، كما انخفضت الصادرات بنسبة 24.3% على أساس سنوي لتصل إلى 36.3 مليار دولار في أبريل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 16.9% لتصل إلى 35.5 مليار دولار في الفترة نفسها.