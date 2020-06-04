عودة العمال الكوريين لدى القوات الأمريكية إلى أعمالهم في 15 يونيو

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من المتوقع أن يعود العمال الكوريون الجنوبيون في القواعد العسكرية في كوريا إلى أعمالهم بحلول 15 يونيو، حيث قبلت الولايات المتحدة اقتراح كوريا الجنوبية بتمويل تكاليف العمالة الكورية، رغم توقف محادثات تقاسم تكاليف الدفاع.وفي بيان مصوَّر أمس الأربعاء، قال الجنرال "روبرت أبرامز" قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن الاتفاق الأخير بين واشنطن وسيول ينهي فعليًّا الإجازات غير مدفوعة الأجر للعمال الكوريين، وأضاف أن القوات الأمريكية تتوقع عودتهم بالكامل بحلول 15 يونيو.وقد أبلغت قيادة القوات الأمريكية، عبر البريد الإلكتروني والهاتف، العمال الخاضعين لإجازات غير مدفوعة الأجر بأنهم مطالبون بالحضور في 15 يونيو.وكان قد تم فرض إجازات غير مدفوعة الأجر على حوالي 4 آلاف موظف كوري جنوبي إلى أجل غير مسمى في أول أبريل، وسط توقف المحادثات بين الحلفاء حول تقاسم تكاليف الدفاع.