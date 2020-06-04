31 ألف موظف في المؤسسات العامة مارسوا أعمالهم من المنازل في الربع الأول

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عمل أكثر من 30 ألفًا من الموظفين والعاملين في الوكالات والهيئات الحكومية في كوريا الجنوبية من منازلهم في الربع الأول من العام، بسبب تفشي فيروس كورونا.ووفقًا لبيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد العاملين من المنازل 31 ألفًا و148 شخصًا في 363 شركة ومؤسسة حكومية في الفترة من يناير إلى مارس.ويعتبر هذا الرقم حوالي 22 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كان عددهم 1400 شخص فقط.ويبلغ مجموع العاملين لدى هذه المؤسسات حوالي 418 ألفا، وهو ما يعني أن واحدًا من بين كل 13 موظفًا عملوا من المنازل في الربع الأول، بينما كانت نسبتهم في العام الماضي 1 إلى 292 فقط.وبالإضافة إلى ذلك، أفادت 255 من المؤسسات التي تديرها الدولة، أي حوالي 70%، عن وجود عامل أو أكثر يعملون عن بعد خلال فترة الثلاثة أشهر، وهو أكثر من تسعة أضعاف عدد تلك المؤسسات في العام الماضي.