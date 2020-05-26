كوريا تقدم مساعدات إنسانية إلى اليمن

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قررت الحكومة الكورية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 18 مليونا و500 ألف دولار إلى اليمن الذي يعاني من الحرب الأهلية الطويلة.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها أعلنت عن خطتها في هذا الشأن خلال الاجتماع عالي المستوى للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي عقد أول من أمس عبر الفيديو، تحت إشراف مشترك بين السعودية والأمم المتحدة من أجل حشد دعم المجتمع الدولي لليمن الذي يتعرض فيه حوالي 24 مليون شخص، أي بنسبة 80% تقريبا من إجمالي عن سكانه، للخطر بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عدة سنوات.ومن المتوقع أن يتم استخدام المعونات الكورية في التعامل مع جائحة كورونا وتخفيف الأزمة الغذائية ودعم الطبقة الهشة هناك.وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة الكورية بمواصلة مشروع تقديم الأرز إلى اليمن، والذي بدأ منذ عام 2018.وحثت الوزارة الكورية على تقديم معونات إنسانية سريعة إلى الشعب اليمني الذي يعاني من الحرب الأهلية وجائحة كورونا في آن واحد، وقالت إنها ستشارك مشاركة فعالة في جهود المجتمع الدولي لمساعدة الدول التي تعاني من أزمات إنسانية في المستقبل أيضا.