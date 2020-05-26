إجراء تدريبات محاكاة على الاستخدام المكثف لأسرّة المستشفيات

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من المقرر أن تشهد العاصمة سيول ومحيطها غدا الجمعة تدريبات محاكاة للاستخدام المشترك لأسرّة المستشفيات، استعدادا لإصابة عدد كبير من المواطنين بفيروس كورونا في آن واحد.وستجري التدريبات في المستشفى الوطني المركزي بناء على سيناريو يفترض حدوث أكثر من مائة إصابة جديدة يوميا، وزيادة عدد المصابين باضطراد.وسوف تركز التدريبات بشكل خاص على حالات النقص في عدد الأسرة في المستشفيات حسب المناطق، وانخفاض عدد أسرّة المرضى الخاصين، مثل مرضى غسيل الكلى والنساء الحوامل وحديثي الولادة.ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات كل من: مركز التعامل مع الطوارئ، وهيئة إطفاء الحرائق، وبلديتي "سيول" و"إينتشون"، وبعض الحكومات المحلية، والمستشفى الوطني المركزي، إلى جانب عدد من الخبراء في القطاع الخاص.وتستهدف الحكومة من خلال هذه التدريبات كشف نقاط الضعف من أجل تحسين نظام التعامل المشترك مع أسرّة المرضى في العاصمة ومحيطها.