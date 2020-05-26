وزير التوحيد يجري محادثات مع الأمين العام لبرنامج الغذاء العالمي

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أجرى "كيم يون تشول" وزير التوحيد الكوري الجنوبي محادثات عبر الفيديو مع "ديفيد بيجلي" الأمين العام لبرنامج الغذاء العالمي، حيث ناقش معه سبل تقديم مساعدات لكوريا الشمالية.وصرحت وزارة التوحيد بأن الوزير كيم عقد محادثات عبر الفيديو مع الأمين العام "بيجلي" بعد ظهر أمس وناقش معه سبل تقديم مساعدات إلى كوريا الشمالية خلال هذا العام.وقد سبق للجنة الكورية الجنوبية لتنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين أن وافقت على قرار خاص بتقديم 4 ملايين و500 الف دولار، و50 ألف طن من الأرز، ضمن مشروع الدعم الغذائي لكوريا الشمالية.ورغم أن نتائج المباحثات لم يُكشف عنها بالتفصيل، إلا أنه من المرجح أن يكون الجانبان قد ناقشا سبل مساعدة كوريا الشمالية هذا العام من خلال برنامج الغذاء العالمي.وصرحت الوزارة الكورية الجنوبية بأن الطرفين أبرما مذكرة للتفاهم تنص على تعزيز التعاون بينهما خلال السنوات الخمس القادمة.ومن جانبه قال "بيجلي" إن تعاون المجتمع الدولي في مساعدة كوريا الشمالية أصبح أكثر إلحاحا بسبب أوضاع فيروس كورونا، وطلب من حكومة كوريا الجنوبية القيام بدور فعال في هذا المجال.ومن جانبه أعرب الوزير كيم عن شكره للمنظمة الدولية على مواصلتها تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية لديها رؤية ثابتة لبناء أمة ذات مصير مشترك في شبه الجزيرة الكورية بالتعاون مع المجتمع الدولي وكوريا الشمالية.