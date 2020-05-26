الخلافات بين المعسكرين الحاكم والمعارض تعطل مناقشة الميزانية الإضافية الثالثة

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استمرت الخلافات بين الحزبين الحاكم والمعارض حول تقسيم رؤساء اللجان البرلمانية، رغم أن أعمال الدورة البرلمانية الحادية والعشرين قد بدأت يوم الأحد الماضي، وهو ما منع من مناقشة المشروعات الحكومية لتخصيص ميزانية إضافية ثالثة لمعالجة تأثيرات فيروس كورونا.ويعتزم الحزب الديمقراطي الحاكم عقد أول اجتماع عام للبرلمان غدا الجمعة من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان، كما يمارس ضغوطا على المعسكر المعارض من أجل مناقشة خطة الميزانية الإضافية بدءا من الأسبوع القادم.وأكد "كيم تيه نيون" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم على ضرورة التخلي عن العادات الماضية الخاطئة التي لم يتم من خلالها الالتزام بالقانون بسبب الصراعات الحزبية.وردا على ذلك انتقد حزب الاتحاد المستقبلي المعارض الرئيسي موقف الحزب الديمقراطي، وقال إن الحزب الحاكم يحاول تدمير الديمقراطية بحجة الالتزام بالقانون.وقد التقى زعيما الحزبين لمعالجة الخلافات القائمة بينهما، إلا أنهما اختلفا في الآراء حول افتتاح الدورة البرلمانية، حيث قال زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" إن مسألة افتتاح الدورة البرلمانية يجب التعامل معها بشكل مختلف عن السابق بينما قال زعيم حزب الاتحاد المستقبلي المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" إنه يتمنى من زعيم الحزب الحاكم ذي السبع دورات برلمانية والتجارب الكثيرة أن يتعامل مع الموضوع بناء على التجارب السابقة.وحول خطة الموازنة الإضافية، طلب "لي" من "كيم" التعامل بشكل سريع معها ، وفي المقابل رد "كيم" بأنه سيتم التعامل معها بعد فحص محتواها.