الأحزاب السياسية ترحب بقرار المحكمة ضد الشركات اليابانية

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رحب الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية بقرار محكمة محلية بالمضي قدمًا في خطوة تصفية الأصول التي تمت مصادرتها لشركة يابانية كانت متورطة في العمل القسري لليابان في زمن الحرب.وخلال اجتماع تنسيق سياسات الحزب أمس الخميس، وصف نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "تشان جيه سو" تلك الخطوة بأنها "طبيعية" و"قرار جيد للغاية".وكان فرع "بوهانغ" التابع لمحكمة "ديغو" قد قرر يوم الاثنين الماضي إصدار "إشعار عام" بشأن حكمه السابق بتسييل ممتلكات الشركة، بعد أن رفضت وزارة الخارجية اليابانية تسليم وثائق القضية ذات الصلة إلى شركة "نيبون ستيل" اليابانية.وقد تجاهلت الشركة حكم المحكمة السابق بتعويض الضحايا، والذي أيدته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018.وقال مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الحاكم إن اليابان لم تتخذ أي إجراء بشأن القضية، وبدلًا من ذلك أضعفت العلاقات بين البلدين ودعت إلى إلغاء قرار المحكمة.وحث اليابان على استغلال الفرصة للاعتذار بصدق عن أخطائها التاريخية وأن تصبح دولة صديقة.كما رحب حزب العدالة التقدمي الصغير بهذه الخطوة، وحث طوكيو على اتخاذ إجراءات صادقة لتعويض الضحايا.