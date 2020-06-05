توقعات بعقد الحزب الحاكم لجلسة البرلمان من جانب واحد

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من المتوقع أن يعقد الحزب الديمقراطي الحاكم الجلسة البرلمانية الجديدة اليوم الجمعة، من جانب واحد، رغم معارضة حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي.ويعتزم الحزب الديمقراطي افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الحادية والعشرين اليوم الجمعة، وهو الموعد النهائي القانوني لافتتاح الجلسة، بينما يدعي حزب المستقبل المتحد أن المفاوضات بين الأحزاب السياسية حول كيفية تشكيل اللجان الدائمة يجب أن تسبق ذلك الافتتاح.وقد اختلفت الأحزاب السياسية أساسًا حول من يدير لجنة التشريع والقضاء.وأجرى زعيما التكتل البرلماني للحزب الحاكم والمعارض "كيم تيه نيون" و"جو هو يونغ" محادثات ليلة أمس الخميس، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات حول هذه المسألة.ويخطط الحزب الحاكم، الذي تعهد سابقًا بافتتاح البرلمان يوم الجمعة بكل السبل، لعقد الجلسة العامة في الساعة العاشرة صباحًا، وانتخاب رئيس جديد للمجلس ونوابه.ومن المتوقع أن يعقد حزب المستقبل المتحد اجتماعًا لأعضائه صباح اليوم، لمناقشة رده على الافتتاح من جانب واحد.