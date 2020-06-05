واشنطن تجدد ضغوطها على سيول لإظهار مرونة في مفاوضات تكاليف الدفاع

جددت الولايات المتحدة ضغوطها على كوريا الجنوبية من أجل إظهار "مرونة" في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الخاصة بتكلفة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ووجه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الكورية واليابانية "مارك نابر" هذه الدعوة، خلال منتدى بالفيديو استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.وقال "نابر" إن واشنطن قبلت مؤخرًا اقتراح سيول بتمويل تكاليف العمالة الكورية لدى القوات الأمريكية في كوريا، رغم تعثر المفاوضات التي تستهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن تكاليف الدفاع.وأشار إلى أن هذه الخطوة عالجت "التكلفة البشرية" للفشل في تجديد الاتفاقية، وكذلك المخاوف بشأن جاهزية القوات.وأعرب "نابر" عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة كانت "مرنة للغاية"، وحث حكومة كوريا الجنوبية على إبداء بعض المرونة.