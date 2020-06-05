توفير كمامات غير سميكة مع وصول فصل الصيف

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بدءًا من اليوم الجمعة، ستبدأ إحدى الشركات الكورية المنتجة للكمامات في توزيع كمامات غير سميكة، تسهِّل على المستخدمين التنفس في فصل الصيف.ووفقًا لخبراء الصناعة اليوم الجمعة، ستبدأ شركة «ويل كييبس» في بيع الكمامات القادرة على حماية المستخدم من رذاذ الجهاز التنفسي، رغم أنها ذات سُمك رفيع.ويمكن للمواطنين شراء تلك الكمامات من مراكز التسوق على الإنترنت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، بسعر 500 وون لكل كمامة.ويقال إن الكمامات الجديدة تجعل التنفس سهلًا على المستخدمين لأنها ذات سمك رقيق مثل كمامات أطباء الأسنان، على الرغم من أن النسبة المئوية لحجب الجسيمات ليست عالية مثل الكمامات من نوع "كيه إف 94".وقد حصلت الشركة وثلاث شركات أخرى على تصريح لإنتاج هذه الأنواع من الكمامات مع زيادة الطلب قبل قدوم فصل الصيف.