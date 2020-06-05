طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كوريا يوم 15 يونيو

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أعلنت شركة طيران الإمارات أنها سوف تستأنف رحلاتها على 16 خطا دوليا، منها الخط الذي يربط بين دبي ومطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، اعتبارا من يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر، وهي: المنامة ومانشستر وزيورخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن وسنغافوره وهونغ كونغ وكوالالمبور ونيويورك وجاكرتا وتايبيه وبيرث وبريسبان، بالإضافة إلى إنتشون.وكانت شركة طيران الإمارات قد استأنفت رحلاتها إلى 9 مدن، منها: لندن وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وسيدني يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي.وقالت الحكومة الإماراتية إن شركات الطيران الأخرى في الإمارات، بما في ذلك طيران الاتحاد وفلاي دبي وطيران العربية، سوف تستأنف رحلاتها الدولية بشكل تدريجي.الجدير بالذكر أن الحكومة الإماراتية كانت قد علقت الرحلات الدولية من وإلى الإمارات وإغلاق المطارات هناك يوم الخامس والعشرين من مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.