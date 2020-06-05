افتتاح الدورة البرلمانية الحادية والعشرين في كوريا اليوم

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افتتحت اليوم الجمعة أول جلسة من الدورة البرلمانية الحادية والعشرين في كوريا بمشاركة نواب البرلمان الجدد من المعسكرين الحاكم والمعارض.لكن نواب البرلمان التابعين لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي انسحبوا من هذه الجلسة احتجاجا على تعطل المفاوضات الخاصة بتشكيل لجان البرلمان الفرعية.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على تشكيل اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن حزبه شارك في جلسة اليوم لتقديم احتجاج على عدم التوصل إلى اتفاق.وتم في جلسة اليوم انتخاب نائب البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك بيونغ سوك" رئيسا للبرلمان حيث فاز بـ191 صوتا من بين 193، في التصويت الذي أجري دون مشاركة الحزب المعارض الرئيسي.