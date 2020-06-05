كوريا تقدم مساعدات إنسانية لـ97 دولة لمواجهة فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس أن الحكومة الكورية قررت تقديم حوالي 21 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لـ65 دولة حول العالم، من بينها 34 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، و10 دول في أوربا وآسيا الوسطى، و12 دولة في الأمريكتين، و9 دول في آسيا والمحيط الهادئ، لتخصيصها في مكافحة فيروس كورونا.وأوضحت أن هذه المساعدات ستشمل ليس فقط المعدات الخاصة بتشخيص الإصابة بالفيروس، بل وأيضا كمامات.وبهذا سيبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية الكورية للخارج بشأن فيروس كورونا، 41 مليون دولار، سيتم تقديمها لـ97 دولة على مستوى العالم.وقد طلبت 110 دول من كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بشأن فيروس كورونا.