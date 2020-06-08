آسيانا تنقل أكثر من 200 طالب كوري إلى فيتنام

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صرحت شركة الخطوط الجوية الكورية "آسيانا" أمس الأحد بأنها نقلت أكثر من 200 طالب كوري إلى فيتنام، بعدما صدرت لهم تصريحات دخول.وقالت الشركة التي تعد ثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، إن طائرة تابعة لها غادرت مطار إنتشون الدولي في الساعة 9:20 من صباح أمس الأحد وعلى متنها 218 طالبا كوريا متجهة إلى مطار "نوي باي" الدولي في العاصمة الفتنامية "هانوي".وأوضحت الشركة أن أولئك الطلاب الكوريين الذين يدرسون في بعض المدارس الدولية في مدينتي "هانوي" و"هوتشي مين" قد حصلوا على تصريحات خاصة من السلطات الفيتنامية لدخول البلاد.وأضافت أن هذه هي أول مرة تمنح فيها حكومة فيتنام تصريحات دخول لأجانب منذ أن منعت في شهر مارس الماضي جميع الأجانب من دخول أراضيها، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت آسيانا أيضا إن هذه الرحلة تم تنظيمها لمرة واحدة، معربة عن أملها في أن تساعد في تطبيع الرحلات بين البلدين في أقرب وقت ممكن.