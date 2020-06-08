التأثير السلبي لفيروس كورونا ينتشر عبر جميع قطاعات الأعمال في كوريا

Photo : YONHAP News

حذر تقرير نشره معهد التنمية الكوري، وهو معهد أبحاث تابع للحكومة الكورية، من أن اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر علامات على التدهور، حيث انتشر التأثير السلبي لوباء كورونا-19 في جميع قطاعات الأعمال.وأوضح المعهد في تقريره الذي أصدره أمس الأحد وتناول فيه الاتجاهات الاقتصادية الشهرية، أن الاقتصاد الكوري يتقلص سريعا حيث بدأ التأثير السلبي لجائحة كورونا في الانتشار في جميع الصناعات.وأشار التقرير إلى أن الشهرين الأولين من هذا العام شهدا تراجعا في التباطؤ الاقتصادي، لكن التباطؤ عاد إلى الزيادة لينكمش الاقتصاد خلال الأربعة أشهر التالية منذ شهر مارس عندما بدأ الفيروس ينتشر بشكل أوسع.وانخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي الكوري بنسبة 5% على أساس شهري في أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، كما تراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 2,2% على أساس سنوي في أبريل، بينما انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 6,1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأضاف التقرير أن الصادرات الكورية استمرت في الانخفاض بسرعة في شهر مايو نتيجة لتزايد الشكوك الخارجية بشأن التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.