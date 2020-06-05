عودة آخر مجموعة من الطلاب الكوريين إلى مدارسهم اليوم الاثنين

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يعود اليوم الاثنين مليون و350 ألفا من الطلاب الكوريين إلى مدارسهم، في المرحلة الأخيرة من إعادة فتح مدرسة في كوريا الجنوبية، رغم المخاوف المستمرة بشأن انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة التعليم أمس إن طلاب الصف الأول في المدارس المتوسطة، وطلاب الصفين الخامس والسادس في المدارس الابتدائية، سيعودون إلى فصولهم الدراسية. ويذكر أنه بعد تأجيلات متكررة أعادت الحكومة الكورية فتح المدارس على مراحل، بدأت أولا بالطلاب الأكبر سنا في المدارس الثانوية يوم 20 مايو.وسوف يعود جميع الطلاب البالغ عددهم 5,9 مليون طالب إلى مدارسهم عند اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة اليوم. ومع ذلك، قررت معظم المدارس اتخاذ إجراءات مختلفة لتقليل أحجام الفصول الدراسية عن طريق تبديل أيام الدراسة، وتنظيم بعض الفصول عبر الإنترنت. وشددت الوزارة مؤخرًا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ازدحام الفصول الدراسية في سيول والمناطق المحيطة بها، مما يتطلب من المدارس الابتدائية والمتوسطة الحد من عدد الطلاب إلى ثلث إجمالي عدد الطلاب، والمدارس الثانوية إلى الثلثين. وحتى يوم الجمعة الماضي، قامت 514 مدرسة في جميع أنحاء البلاد بتعليق الفصول الدراسية بسبب المخاوف من المزيد من انتشار فيروس كورونا.