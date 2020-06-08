الزعيم الكوري الشمالي يرأس اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم

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ترأس الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، حيث تمت مناقشة تدابير لتطوير الصناعة الكيميائية في البلاد.وأفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووسائل الإعلام الرسمية الأخرى، اليوم الاثنين، بأن المكتب السياسى للجنة المركزية في الحزب قد عقد اجتماعا أمس الأحد، حيث ناقش بعمق القضايا الحاسمة التي تنشأ نتيجة لتطوير اقتصاد الاكتفاء الذاتي للبلاد وتحسين مستوى معيشة الناس.كما ناقش الاجتماع على وجه الخصوص سبل تطوير الصناعة الكيميائية في البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمقيمين في العاصمة بيونغ يانغ، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية.لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لم تذكر أي شيء عن القضايا بين الكوريتين، بما في ذلك مسألة المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ المرسلة من هاربين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية.