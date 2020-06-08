استمرار الخلافات بين الأحزاب السياسية حول اللجان البرلمانية

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لم تتوصل الأحزاب السياسية الكورية حتى الآن إلى اتفاق حول كيفية تشكيل اللجان الدائمة في البرلمان الجديد، بينما يحل اليوم الاثنين الموعد النهائي لتشكيل تلك اللجان.وفي هذا السياق، عقد قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي اجتماعا أمس الأحد لمناقشة هذا الموضوع، إلا أنهم فشلوا في تضييق الخلافات فيما بينهم، لكن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات اليوم.وفي هذا السياق، تخطط الأحزاب السياسية الكورية لعقد اجتماعات لأعضاء الحزب اليوم لمناقشة استراتيجيات التفاوض بشأن هذه المسألة.وقد طلب رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك"، الذي ترأس اجتماع الأحد، من الأطراف المشاركة أن تقدم بحلول ظهر اليوم الاثنين اتفاقًا حول كيفية توزيع المناصب الرئيسية للجان الدائمة الـ18.ويذكر أن الاختلافات بين الأحزاب تتركز بشكل أساسي حول منصب لجنة التشريع والقضاء واللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات، وهما اللجنتان الأساسيتان للأنشطة التشريعية ذات الصلة بالسياسات الرئيسية، مثل تمرير مشروعات القوانين الجديدة أو التصديق على الميزانية الحكومية.