استمرار عمليات بيع الأجانب للأسهم الكورية للشهر الرابع على التوالي

Photo : YONHAP News

تجاوز صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم في البورصة الكورية خلال شهر مايو الماضي 4 تريليونات وون، في استمرار لموجة بيع الأجانب للأسهم الكورية للشهر الرابع على التوالي، وسط جائحة كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإشراف المالي اليوم الاثنين، بلغ حجم مبيعات الأجانب من الأسهم الكورية 4 تريلونات و60 مليون وون الشهر الماضي.وحسب الدول، بلغت قيمة الأسهم التي باعها المستثمرون الأمريكيون 1,8 تريليون وون، بينما بلغت مبيعات المستثمرين البريطانيين 700 مليار وون.وفي المقابل، اشترى مستثمرون من السعودية بمقدار 600 مليار وون، ومن الصين بـ300 مليار وون، من الأسهم الكورية.وقال التقرير إن إجمالي حجم مشتريات الأجانب من الأسهم في البورصة الكورية بلغ 2,82 تريليون وون في الشهر الماضي.كما بلغت حيازات السندات الكورية بواسطة المستثمرين الأجانب رقماً قياسياً وصل إلى 143,1 تريليون وون، أي بما نسبته 7,3% من إجمالي تلك السندات، حتى نهاية شهر مايو الماضي.