إغلاق منتزه ترفيهي في سيول بعد زيارة طالبة مصابة بفيروس كورونا

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أظهر اختبار أجري على طالبة في إحدى المدارس الثانوية في منطقة العاصمة سيول نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بعد زيارتها لمتنزه يقع في جنوب العاصمة.وقالت إدارة منطقة "جونغ آنغ" أمس الأحد إن طالبة في مدرسة "وان موك" الثانوية قد ثبتت إصابتها بالفيروس، وبالتالي تم تعليق جميع الفصول الدراسية في المدرسة، وتحويل الدراسة إلى الفصول عبر الإنترنت فيما بين الاثنين إلى الأربعاء. وأضافت أن حوالى 600 من الطلاب والمعلمين في المدرسة سوف يخضعون لاختبار الفيروس اليوم الاثنين.وكانت الطالبة قد زارت حديقة "لوتي ورلد أدفينشر" الترفيهية وبصحبتها ثلاث من صديقاتها، ظهر الجمعة الماضي وبقين هناك لمدة تسع ساعات تقريبا. وقد علقت مدينة الملاهي أعمالها في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأحد من أجل ضمان سلامة الزوار والعاملين هناك، في أعقاب إعلان السلطات الصحية عن التأكد من إصابة تلك الطالبة.كما تقوم "لوتى ورلد" بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة لديها لتتبع حركة تلك المصابة داخل منشآتها.