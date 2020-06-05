إنشاء منظمة حكومية لدعم القطاع الخاص في تعزيز موجة هالليو

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قررت الحكومة الكورية إنشاء منظمة جديدة لدعم جهود القطاع الخاص في النشر المستمر لموجة الثقافة الكورية "هالليو".وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إنها ستقوم بإجراء تعديل على هيكلتها غدا الثلاثاء بحيث يتم بموجبه إنشاء مكتب لدعم موجة الثقافة الكورية "هالليو" داخل الوزارة.وكانت مجموعة تنمية موجة هالليو، وهي فريق عمل تابع لوزارة الثقافة، ولجنة 3.0 لموجة هالليو، وهي منظمة استشارية مدنية، ومجموعة تخطيط هالليو المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، مسؤولة عن تنفيذ الأعمال المتعلقة بموجة الثقافة الكورية.وسوف يقوم مكتب دعم موجة هالليو التابع لوزارة الثقافة بوضع خطط شاملة لدعم تعزيز موجة هالليو، وإجراء دراسة حول سوق هالليو، ودعم تطوير المنتجات المتعلقة بها وتصديرها، وتنفيذ مشروعات التبادل الثقافي الخارجي.وقالت الوزارة إنها ستدعم صناعة المحتويات لتلعب دورا في نمو الصناعات ذات الصلة ونشر الثقافة الكورية على مستوى العالم.