الرئيس مون يتعهد ببذل كل مساعيه للحفاظ على السلام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن السلام هو الحق الذي من الطبيعي أن يتمتع به الشعب، مؤكدا أنه سيبذل كل مساعيه للحفاظ على السلام من خلال تعزيز الدفاع والأمن.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في المراسم التذكارية الخامسة والستين ليوم الشهداء التي أقيمت يوم السبت الماضي في مجمع مقابر الشهداء الوطنية بمدينة ديجون، حيث عبر عن تقديره لجميع الشهداء الذي ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.وأضاف أن الوفاء للوطن يزداد قوة من خلال فهم واحترام بعضنا البعض، مؤكدا بذلك على أهمية التعاون بين أفراد الشعب للتغلب على أزمة فيروس كورونا.كما أكد أن الحكومة ستقوم برد جميع التضحيات التي قدمها الشهداء.وأضاف أن السلام هو الحق الذي يتمتع به الشعب، وأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الحروب يعد واجبا تتحمله البلاد.